Here's who's running for the Utah Legislature in 2026

Estimated read time: 6-7 minutes
- Senate President Stuart Adams faces three Republican challengers in Utah's District 7.
- Notable intraparty races include Sen. Dan McCay vs. Rep. Doug Fiefia in District 18.
- Several incumbents, including Majority Assistant Whip Bridger Bolinder, are not seeking reelection.
SALT LAKE CITY — One of Utah's most prominent politicians is facing multiple challengers within his own party.
Senate President Stuart Adams, R-Layton, has filed to run for reelection in Senate District 7, but so have three other Republicans. Jennifer Garner, Braden Hess and Stephanie Hollist are all seeking to unseat the longtime lawmaker who has spent more than 20 years in the Utah Legislature.
Adams is one of the state's most powerful officeholders, serving as Utah Senate president since 2019.
A few other notable intraparty fights are also brewing in Salt Lake County. Rep. Ken Ivory, R-West Jordan, faces two Republican challengers, Lisa Dean and Ryan Jackson. Sen. Dan McCay, R-Riverton, faces a challenge from first-term Rep. Doug Fiefia, R-Herriman. McCay announced he will run for reelection, but had not filed as of late Monday.
Rep. Jordan Teuscher, R-South Jordan, faces a GOP challenger in Scott Stephenson, executive director of the Utah Fraternal Order of Police, in what amounts to a continued clash over a labor union law that the Legislature eventually repealed. Stephenson had not officially filed as of late Monday
Multiple incumbent lawmakers are not running for reelection in 2026, including Majority Assistant Whip Bridger Bolinder, R-Grantsville; Rep. Tyler Clancy, R-Provo; Rep. Matthew Gwynn, R-Farr West; Rep. Sandra Hollins, D-Salt Lake City; Rep. Mike Kohler, R-Midway; Rep. Karianne Lisonbee, R-Syracuse; Rep. Carol Spackman Moss, D-Holladay; Rep. Karen Peterson, R-Clinton; and Rep. Christine Watkins, R-Price.
Federal candidates typically file for election during the first week of the year, but lawmakers moved the filing period for this year's congressional races back to March as they plan to appeal a ruling adopting a new congressional map for the 2026 elections.
Here's who is running so far for state Senate and House of Representatives, based on the latest filing information:
Senate District 1
- Scott Sandall, Republican — incumbent
Senate District 5
- Jill Koford, Republican
- Dakota Wurth, Democrat
Senate District 6
- Tamara Tran, Republican
Senate District 7
- Stuart Adams, Republican — incumbent
- Jennifer Garner, Republican
- Braden Hess, Republican
- Stephanie Hollist, Republican
Senate District 9
- Jen Plumb — incumbent
Senate District 11
- Brooks Benson, Republican
- Emily Buss, Forward Party — incumbent
- John Knotwell, Republican
- Chris Sloan, Republican
Senate District 12
- Karen Kwan, Democrat — incumbent
Senate District 13
- Silvia Catten, Democrat
- Evan Done, Democrat
- Taylor Paden, Democrat
- Richard Whitney, Democrat
Senate District 14
- Tayler Khater, Democrat
- Stephanie Pitcher, Democrat — incumbent
Senate District 18
- A. Dane Anderson, Democrat
- Doug Fiefia, Republican
Senate District 19
- Kirk Cullimore, Republican — incumbent
Senate District 20
- Ron Winterton, Republican — incumbent
Senate District 21
- Brady Brammer, Republican — incumbent
Senate District 23
- Keith Grover, Republican — incumbent
Senate District 28
- Evan Vickers, Republican — incumbent
House District 1
- Thomas Peterson, Republican — incumbent
House District 2
- Mike Petersen, Republican — incumbent
- Barbara Haggerty, Democrat
House District 3
- Ben Shaw, Forward Party
- Jason Thompson, Republican — incumbent
House District 4
- Tiara Auxier, Republican — incumbent
House District 5
- Kendra Penry, Democrat
- Casey Snider, Republican — incumbent
House District 6
- Rob Bishop, Republican
- James Rich, Forward Party
House District 7
- Bianca Mittendorf, Democrat
- Ryan Wilcox, Republican — incumbent
House District 8
- Kim James, Democrat
- Jason Kyle, Republican — incumbent
House District 9
- Angela Choberka, Democrat
- Allen Miller, Republican
House District 10
- Rosemary Lesser, Democrat
House District 11
- Dave Calder, Democrat
- Katy Hall, Republican — incumbent
House District 12
- Shawn Ryan Ferriola, Forward Party
- Dava Ann Neal, Republican
House District 13
- Erik Craythorne, Republican
House District 14
- John Taylor, Republican
- Kara Toone, Republican
House District 15
- Ariel Defay, Republican — incumbent
House District 16
- Trevor Lee, Republican — incumbent
- Abigail Treasure, Democrat
House District 17
- Sam Barlow, Republican
- John Sorenson, Republican — incumbent
House District 20
- Melissa Garff Ballard, Republican — incumbent
House District 21
- Stephen Otterstrom, Democrat
- Anthony Washburn, Democrat
House District 22
- Jen Dailey-Provost, Democrat — incumbent
House District 23
- Hoang Nguyen, Democrat — incumbent
House District 24
- Grant Amjad Miller, Democrat — incumbent
House District 25
- Angela Romero, Democrat — incumbent
House District 26
- Travis Alico, Forward Party
- Michael Finch, Democrat
- Matt MacPherson, Republican — incumbent
House District 27
- Anthony Loubet, Republican — incumbent
- Justin Zohner, Republican
House District 28
- Nicholeen Peck, Republican — incumbent
House District 29
- Tynley Bean, Forward Party
House District 30
- Fred Cox, Republican
- Jake Fitisemanu, Democrat — incumbent
House District 31
- Melody Jones, Republican
- Verona Mauga, Democrat — incumbent
House District 32
- Sahara Hayes, Democrat — incumbent
House District 33
- Doug Owens, Democrat — incumbent
House District 34
- Julie Jackson, Democrat
House District 35
- Rosalba Dominguez, Democrat — incumbent
House District 36
- Jim Dunnigan, Republican — incumbent
- Jonathan Hanson, Democrat
- Albert Mosley II, Republican
House District 37
- Casey Saxton, Republican
House District 38
- Chris McConnehey, Republican
- Gloria Vindas, Republican
House District 39
- Lisa Dean, Republican
- Ken Ivory, Republican — incumbent
- Ryan Jackson, Republican
- Kevin Seal, Democrat
House District 40
- Wendy Davis, Democrat
- Andrew Stoddard, Democrat — incumbent
House District 41
- John Arthur, Democrat - incumbent
House District 42
- Clint Okerlund, Republican — incumbent
- Iva Williams, Democrat
House District 43
- Steve Eliason, Republican — incumbent
House District 44
- Jordan Teuscher, Republican — incumbent
House District 45
- Tracy Miller, Republican — incumbent
House District 46
- Cal Roberts, Republican - incumbent
House District 47
- Mark Strong, Republican — incumbent
House District 48
- Nik Anderson, Republican
- Johnathan Brooks, Republican
- Jake Hunsaker, Republican
- Merrill Kunz, Republican
House District 49
- Candice Pierucci, Republican — incumbent
House District 50
- Stephanie Gricius, Republican — incumbent
House District 51
- Leah Hansen, Republican — incumbent
House District 52
- Cory Maloy, Republican — incumbent
House District 53
- Kay Christofferson, Republican — incumbent
House District 54
- Kristen Chevrier, Republican — incumbent
House District 55
- Jon Hawkins, Republican — incumbent
House District 56
- Val Peterson, Republican — incumbent
House District 58
- David Shallenberger, Republican — incumbent
House District 59
- Luke Searle, Republican
House District 60
- McKay Jensen, Republican
House District 61
- Melanie Craghead, Democrat
- Jennifer Doud, Constitution
- Lisa Shepherd, Republican — incumbent
House District 62
- David Chappell, Democrat
- Norm Thurston, Republican — incumbent
House District 63
- Stephen Whyte, Republican — incumbent
House District 64
- Jefferson Burton, Republican — incumbent
- Matthew Durrant, Republican
- Jackie Larson, Republican
House District 65
- Doug Welton, Republican — incumbent
House District 66
- Russ Hatch, Constitution Party
- Breanne Mashek, Democrat
- Troy Shelley, Republican — incumbent
House District 67
- JR Bird, Republican
- Carl Ingwell, Democrat
- Yvonne Jensen, Republican
House District 68
- Scott Chew, Republican — incumbent
House District 69
- Tara Benally, Democrat
- Daniel Gardner, Republican
- Logan Monson, Republican — incumbent
House District 70
- Carl Albrecht, Republican — incumbent
House District 71
- Rex Shipp, Republican — incumbent
House District 72
- Joseph Elison, Republican — incumbent
- Eva Weldon, Democrat
House District 73
- Colin Jack, Republican — incumbent
- Glenn Webb, Democrat
House District 74
- Jeffrey Lipe, Democrat
- R. Neil Walter, Republican — incumbent
House District 75
- Walt Brooks, Republican — incumbent
- April Subashe, Democrat