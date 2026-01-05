Here's who's running for the Utah Legislature in 2026

By Bridger Beal-Cvetko and Daniel Woodruff, KSL | Posted - Jan. 5, 2026 at 10:30 p.m.

 
Senate President Stuart Adams, R-Layton, speaks at the Utah Capitol in Salt Lake City on March 1, 2024. Adams faces three Republican challengers as he seeks reelection later this year.

Senate President Stuart Adams, R-Layton, speaks at the Utah Capitol in Salt Lake City on March 1, 2024. Adams faces three Republican challengers as he seeks reelection later this year. (Megan Nielsen, Deseret News)

Save Story

Estimated read time: 6-7 minutes

KEY TAKEAWAYS
  • Senate President Stuart Adams faces three Republican challengers in Utah's District 7.
  • Notable intraparty races include Sen. Dan McCay vs. Rep. Doug Fiefia in District 18.
  • Several incumbents, including Majority Assistant Whip Bridger Bolinder, are not seeking reelection.

SALT LAKE CITY — One of Utah's most prominent politicians is facing multiple challengers within his own party.

Senate President Stuart Adams, R-Layton, has filed to run for reelection in Senate District 7, but so have three other Republicans. Jennifer Garner, Braden Hess and Stephanie Hollist are all seeking to unseat the longtime lawmaker who has spent more than 20 years in the Utah Legislature.

Adams is one of the state's most powerful officeholders, serving as Utah Senate president since 2019.

A few other notable intraparty fights are also brewing in Salt Lake County. Rep. Ken Ivory, R-West Jordan, faces two Republican challengers, Lisa Dean and Ryan Jackson. Sen. Dan McCay, R-Riverton, faces a challenge from first-term Rep. Doug Fiefia, R-Herriman. McCay announced he will run for reelection, but had not filed as of late Monday.

Rep. Jordan Teuscher, R-South Jordan, faces a GOP challenger in Scott Stephenson, executive director of the Utah Fraternal Order of Police, in what amounts to a continued clash over a labor union law that the Legislature eventually repealed. Stephenson had not officially filed as of late Monday

Multiple incumbent lawmakers are not running for reelection in 2026, including Majority Assistant Whip Bridger Bolinder, R-Grantsville; Rep. Tyler Clancy, R-Provo; Rep. Matthew Gwynn, R-Farr West; Rep. Sandra Hollins, D-Salt Lake City; Rep. Mike Kohler, R-Midway; Rep. Karianne Lisonbee, R-Syracuse; Rep. Carol Spackman Moss, D-Holladay; Rep. Karen Peterson, R-Clinton; and Rep. Christine Watkins, R-Price.

Federal candidates typically file for election during the first week of the year, but lawmakers moved the filing period for this year's congressional races back to March as they plan to appeal a ruling adopting a new congressional map for the 2026 elections.

Here's who is running so far for state Senate and House of Representatives, based on the latest filing information:

Senate District 1

  • Scott Sandall, Republican — incumbent

Senate District 5

  • Jill Koford, Republican
  • Dakota Wurth, Democrat

Senate District 6

  • Tamara Tran, Republican

Senate District 7

  • Stuart Adams, Republican — incumbent
  • Jennifer Garner, Republican
  • Braden Hess, Republican
  • Stephanie Hollist, Republican

Senate District 9

  • Jen Plumb — incumbent

Senate District 11

  • Brooks Benson, Republican
  • Emily Buss, Forward Party — incumbent
  • John Knotwell, Republican
  • Chris Sloan, Republican

Senate District 12

  • Karen Kwan, Democrat — incumbent

Senate District 13

  • Silvia Catten, Democrat
  • Evan Done, Democrat
  • Taylor Paden, Democrat
  • Richard Whitney, Democrat

Senate District 14

  • Tayler Khater, Democrat
  • Stephanie Pitcher, Democrat — incumbent

Senate District 18

  • A. Dane Anderson, Democrat
  • Doug Fiefia, Republican

Senate District 19

  • Kirk Cullimore, Republican — incumbent

Senate District 20

  • Ron Winterton, Republican — incumbent

Senate District 21

  • Brady Brammer, Republican — incumbent

Senate District 23

  • Keith Grover, Republican — incumbent

Senate District 28

  • Evan Vickers, Republican — incumbent

House District 1

  • Thomas Peterson, Republican — incumbent

House District 2

  • Mike Petersen, Republican — incumbent
  • Barbara Haggerty, Democrat

House District 3

  • Ben Shaw, Forward Party
  • Jason Thompson, Republican — incumbent

House District 4

  • Tiara Auxier, Republican — incumbent

House District 5

  • Kendra Penry, Democrat
  • Casey Snider, Republican — incumbent

House District 6

  • Rob Bishop, Republican
  • James Rich, Forward Party

House District 7

  • Bianca Mittendorf, Democrat
  • Ryan Wilcox, Republican — incumbent

House District 8

  • Kim James, Democrat
  • Jason Kyle, Republican — incumbent

House District 9

  • Angela Choberka, Democrat
  • Allen Miller, Republican

House District 10

  • Rosemary Lesser, Democrat

House District 11

  • Dave Calder, Democrat
  • Katy Hall, Republican — incumbent

House District 12

  • Shawn Ryan Ferriola, Forward Party
  • Dava Ann Neal, Republican

House District 13

  • Erik Craythorne, Republican

House District 14

  • John Taylor, Republican
  • Kara Toone, Republican

House District 15

  • Ariel Defay, Republican — incumbent

House District 16

  • Trevor Lee, Republican — incumbent
  • Abigail Treasure, Democrat

House District 17

  • Sam Barlow, Republican
  • John Sorenson, Republican — incumbent

House District 20

  • Melissa Garff Ballard, Republican — incumbent

House District 21

  • Stephen Otterstrom, Democrat
  • Anthony Washburn, Democrat

House District 22

  • Jen Dailey-Provost, Democrat — incumbent

House District 23

  • Hoang Nguyen, Democrat — incumbent

House District 24

  • Grant Amjad Miller, Democrat — incumbent

House District 25

  • Angela Romero, Democrat — incumbent

House District 26

  • Travis Alico, Forward Party
  • Michael Finch, Democrat
  • Matt MacPherson, Republican — incumbent

House District 27

  • Anthony Loubet, Republican — incumbent
  • Justin Zohner, Republican

House District 28

  • Nicholeen Peck, Republican — incumbent

House District 29

  • Tynley Bean, Forward Party

House District 30

  • Fred Cox, Republican
  • Jake Fitisemanu, Democrat — incumbent

House District 31

  • Melody Jones, Republican
  • Verona Mauga, Democrat — incumbent

House District 32

  • Sahara Hayes, Democrat — incumbent

House District 33

  • Doug Owens, Democrat — incumbent

House District 34

  • Julie Jackson, Democrat

House District 35

  • Rosalba Dominguez, Democrat — incumbent

House District 36

  • Jim Dunnigan, Republican — incumbent
  • Jonathan Hanson, Democrat
  • Albert Mosley II, Republican

House District 37

  • Casey Saxton, Republican

House District 38

  • Chris McConnehey, Republican
  • Gloria Vindas, Republican

House District 39

  • Lisa Dean, Republican
  • Ken Ivory, Republican — incumbent
  • Ryan Jackson, Republican
  • Kevin Seal, Democrat

House District 40

  • Wendy Davis, Democrat
  • Andrew Stoddard, Democrat — incumbent

House District 41

  • John Arthur, Democrat - incumbent

House District 42

  • Clint Okerlund, Republican — incumbent
  • Iva Williams, Democrat

House District 43

  • Steve Eliason, Republican — incumbent

House District 44

  • Jordan Teuscher, Republican — incumbent

House District 45

  • Tracy Miller, Republican — incumbent

House District 46

  • Cal Roberts, Republican - incumbent

House District 47

  • Mark Strong, Republican — incumbent

House District 48

  • Nik Anderson, Republican
  • Johnathan Brooks, Republican
  • Jake Hunsaker, Republican
  • Merrill Kunz, Republican

House District 49

  • Candice Pierucci, Republican — incumbent

House District 50

  • Stephanie Gricius, Republican — incumbent

House District 51

  • Leah Hansen, Republican — incumbent

House District 52

  • Cory Maloy, Republican — incumbent

House District 53

  • Kay Christofferson, Republican — incumbent

House District 54

  • Kristen Chevrier, Republican — incumbent

House District 55

  • Jon Hawkins, Republican — incumbent

House District 56

  • Val Peterson, Republican — incumbent

House District 58

  • David Shallenberger, Republican — incumbent

House District 59

  • Luke Searle, Republican

House District 60

  • McKay Jensen, Republican

House District 61

  • Melanie Craghead, Democrat
  • Jennifer Doud, Constitution
  • Lisa Shepherd, Republican — incumbent

House District 62

  • David Chappell, Democrat
  • Norm Thurston, Republican — incumbent

House District 63

  • Stephen Whyte, Republican — incumbent

House District 64

  • Jefferson Burton, Republican — incumbent
  • Matthew Durrant, Republican
  • Jackie Larson, Republican

House District 65

  • Doug Welton, Republican — incumbent

House District 66

  • Russ Hatch, Constitution Party
  • Breanne Mashek, Democrat
  • Troy Shelley, Republican — incumbent

House District 67

  • JR Bird, Republican
  • Carl Ingwell, Democrat
  • Yvonne Jensen, Republican

House District 68

  • Scott Chew, Republican — incumbent

House District 69

  • Tara Benally, Democrat
  • Daniel Gardner, Republican
  • Logan Monson, Republican — incumbent

House District 70

  • Carl Albrecht, Republican — incumbent

House District 71

  • Rex Shipp, Republican — incumbent

House District 72

  • Joseph Elison, Republican — incumbent
  • Eva Weldon, Democrat

House District 73

  • Colin Jack, Republican — incumbent
  • Glenn Webb, Democrat

House District 74

  • Jeffrey Lipe, Democrat
  • R. Neil Walter, Republican — incumbent

House District 75

  • Walt Brooks, Republican — incumbent
  • April Subashe, Democrat

The Key Takeaways for this article were generated with the assistance of large language models and reviewed by our editorial team. The article, itself, is solely human-written.

Most recent Utah Legislature stories

Related topics

Utah LegislatureUtah electionsUtahPolitics
Bridger Beal-Cvetko, KSLBridger Beal-Cvetko
Bridger Beal-Cvetko is a reporter for KSL. He covers politics, Salt Lake County communities and breaking news. Bridger has worked for the Deseret News and graduated from Utah Valley University.
Daniel Woodruff, KSLDaniel Woodruff
Daniel Woodruff is a reporter/anchor with deep experience covering Utah news. He is a native of Provo and a graduate of Brigham Young University. Daniel has also worked as a journalist in Indiana and Wisconsin.
KSL.com Beyond Business
KSL.com Beyond Series

KSL Weather Forecast

KSL Weather Forecast
Play button
Mobile Apps | Newsletter | Advertise | Contact Us | Careers with KSL.com | Product Updates
Terms of use | Privacy Statement | DMCA Notice | Manage My Cookies | EEO Public File Report | KSL-TV FCC Public File | KSL FM Radio FCC Public File | KSL AM Radio FCC Public File | Closed Captioning Assistance
© 2026 KSL.com | KSL Broadcasting Salt Lake City UT | Site hosted & managed by Deseret Digital Media - a Deseret Media Company  