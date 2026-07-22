Check out housing prices by zip code along the Wasatch Front

Estimated read time: 5-6 minutes
- Salt Lake County's median home price reached $645,000 in Q2 2026.
- Utah's strong economy and housing demand maintain high prices despite global challenges.
- Alpine's zip code tops the Wasatch Front at $1.5 million for homes.
SALT LAKE CITY — Salt Lake County has hit a new record when it comes to housing prices.
For the second quarter of this year, from April through June, a typical single-family home in Salt Lake County cost $645,000, according to new data from the Salt Lake Board of Realtors.
It's the highest price for the state's most populous county since the second quarter of 2022.
Dejan Eskic, chief economist for the Salt Lake Board of Realtors, told KSL the high prices come down to two things: Utah's strong demand for housing, and the state's strong economy with low unemployment.
Even with economic factors like the ongoing war in Iran and inflation, Eskic said, the state's housing prices haven't dropped.
"Given all those headwinds, we're still doing better than we should theoretically," he said.
Eskic added that current home sellers in Utah generally aren't forced into the market, like they were during the financial crisis of 2008 when foreclosures skyrocketed across the country.
"If we think (about) what causes housing prices to have a significant decrease, you have to see stressed sellers," Eskic said, "and we don't have stressed sellers."
Homes by zip code
The Salt Lake Board of Realtors also tracks housing prices by zip code along the Wasatch Front.
The highest-priced zip code for the last few months was in Alpine, in Utah County, at just over $1.5 million for a typical single-family home.
Goshen, Copperton, Dugway and part of Salt Lake City came in at the bottom of the list for zip codes with the cheapest single-family homes along the Wasatch Front.
Check out the full list below, in order of zip code, according to data from the Salt Lake Board of Realtors for the second quarter of 2026:
84004 (Alpine) – $1,545,000 median single-family price; no condo data available
84005 (Eagle Mountain) – $530,000 median single-family price; $379,900 median condo price
84006 (Copperton) – $380,000 median single-family price; no condo data available
84010 (Bountiful) – $615,750 median single-family price; $392,000 median condo price
84013 (Cedar Valley) – $479,800 median single-family price; no condo data available
84014 (Centerville) – $695,000 median single-family price; $420,000 median condo price
84015 (Clearfield) – $479,000 median single-family price; $384,450 median condo price
84020 (Draper) – $925,000 median single-family price; $475,000 median condo price
84022 (Dugway) – $332,500 median single-family price; no condo data available
84025 (Farmington) – $780,000 median single-family price; $570,000 median condo price
84029 (Grantsville) – $612,500 median single-family price; $347,500 median condo price
84037 (Kaysville) – $710,000 median single-family price; $379,500 median condo price
84040 (Layton) – $597,000 median single-family price; $410,050 median condo price
84041 (Layton) – $507,700 median single-family price; $418,000 median condo price
84042 (Lindon) – $750,000 median single-family price; $419,500 median condo price
84043 (Lehi) – $664,990 median single-family price; $428,500 median condo price
84044 (Magna) – $455,000 median single-family price; $385,900 median condo price
84045 (Saratoga Springs) – $629,900 median single-family price; $425,000 median condo price
84047 (Midvale) – $569,970 median single-family price; $424,900 median condo price
84054 (North Salt Lake) – $661,500 median single-family price; $450,000 median condo price
84057 (Orem) – $520,000 median single-family price; $360,000 median condo price
84058 (Orem) – $595,000 median single-family price; $434,000 median condo price
84062 (Pleasant Grove) – $676,450 median single-family price; $360,000 median condo price
84065 (Riverton) – $740,000 median single-family price; $447,000 median condo price
84067 (Roy) – $439,200 median single-family price; $350,000 median condo price
84069 (Rush Valley) – no single-family data available; no condo data available
84070 (Sandy) – $560,857 median single-family price; $339,000 median condo price
84071 (Stockton) – $675,000 median single-family price; no condo data available
84074 (Tooele) – $470,000 median single-family price; $373,445 median condo price
84075 (Syracuse) – $559,400 median single-family price; $461,950 median condo price
84080 (Vernon) – no single-family data available; no condo data available
84081 (West Jordan) – $614,750 median single-family price; $447,740 median condo price
84083 (Wendover) – no single-family data available; no condo data available
84084 (West Jordan) – $530,000 median single-family price; $359,000 median condo price
84087 (Woods Cross) – $579,500 median single-family price; $475,000 median condo price
84088 (West Jordan) – $538,900 median single-family price; $405,000 median condo price
84091 (Sandy) – no single-family data available; no condo data available
84092 (Sandy) – $860,000 median single-family price; $1,675,000 median condo price
84093 (Sandy) – $810,000 median single-family price; no condo data available
84094 (Sandy) – $647,000 median single-family price; $485,000 median condo price
84095 (South Jordan) – $925,000 median single-family price; $460,000 median condo price
84096 (Herriman) – $697,108 median single-family price; $435,000 median condo price
84097 (Orem) – $577,500 median single-family price; no condo data available
84101 (Salt Lake City) – $310,000 median single-family price; $522,500 median condo price
84102 (Salt Lake City) – $787,300 median single-family price; $349,950 median condo price
84103 (Salt Lake City) – $956,450 median single-family price; $386,450 median condo price
84104 (Salt Lake City) – $427,500 median single-family price; $405,000 median condo price
84105 (Salt Lake City) – $770,500 median single-family price; $275,000 median condo price
84106 (Salt Lake City) – $688,000 median single-family price; $448,500 median condo price
84107 (Murray) – $651,625 median single-family price; $409,000 median condo price
84108 (Salt Lake City) – $990,000 median single-family price; $460,000 median condo price
84109 (Salt Lake City) – $893,000 median single-family price; $370,000 median condo price
84111 (Salt Lake City) – $620,000 median single-family price; $315,000 median condo price
84115 (South Salt Lake) – $515,000 median single-family price; $370,000 median condo price
84116 (Salt Lake City) – $475,000 median single-family price; $248,000 median condo price
84117 (Holladay) – $875,000 median single-family price; $439,900 median condo price
84118 (Taylorsville/Kearns) – $445,000 median single-family price; $425,000 median condo price
84119 (West Valley City) – $491,250 median single-family price; $355,000 median condo price
84120 (West Valley City) – $480,750 median single-family price; $389,000 median condo price
84121 (Cottonwood) – $822,750 median single-family price; $377,450 median condo price
84123 (Taylorsville/ Kearns) – $602,500 median single-family price; $340,000 median condo price
84124 (Holladay) – $900,000 median single-family price; $554,450 median condo price
84128 (West Valley City) – $507,000 median single-family price; $364,000 median condo price
84129 (Taylorsville) – $513,500 median single-family price; $448,000 median condo price
84310 (Eden) – $1,340,000 median single-family price; $867,075 median condo price
84315 (Hooper) – $669,995 median single-family price; no condo data available
84317 (Huntsville) – $1,360,000 median single-family price; $975,000 median condo price
84401 (Marriott-Slaterville) – $555,000 median single-family price; $388,200 median condo price
84403 (South Ogden) – $446,000 median single-family price; $270,000 median condo price
84404 (Farr West) – $465,000 median single-family price; $368,995 median condo price
84405 (Riverdale) – $506,450 median single-family price; $330,000 median condo price
84414 (North Ogden) – $539,000 median single-family price; $308,500 median condo price
84601 (Provo) – $499,949 median single-family price; $310,000 median condo price
84604 (Provo) – $673,500 median single-family price; $390,281 median condo price
84606 (Provo) – $525,000 median single-family price; $317,000 median condo price
84626 (Elberta) – no single-family data available; no condo data available
84633 (Goshen) – $400,000 median single-family price; no condo data available
84645 (Mona) – $565,000 median single-family price; no condo data available
84651 (Payson) – $560,000 median single-family price; $353,760 median condo price
84653 (Salem) – $719,990 median single-family price; $426,000 median condo price
84655 (Santaquin) – $535,000 median single-family price; $328,300 median condo price
84660 (Spanish Fork) – $629,900 median single-family price; $398,900 median condo price
84663 (Springville) – $507,500 median single-family price; $327,500 median condo price
84664 (Mapleton) – $800,451 median single-family price; $432,159 median condo price