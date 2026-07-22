Check out housing prices by zip code along the Wasatch Front

By Daniel Woodruff, KSL | Posted - July 22, 2026 at 7:00 p.m.

 
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KEY TAKEAWAYS
  • Salt Lake County's median home price reached $645,000 in Q2 2026.
  • Utah's strong economy and housing demand maintain high prices despite global challenges.
  • Alpine's zip code tops the Wasatch Front at $1.5 million for homes.

SALT LAKE CITY — Salt Lake County has hit a new record when it comes to housing prices.

For the second quarter of this year, from April through June, a typical single-family home in Salt Lake County cost $645,000, according to new data from the Salt Lake Board of Realtors.

It's the highest price for the state's most populous county since the second quarter of 2022.

Dejan Eskic, chief economist for the Salt Lake Board of Realtors, told KSL the high prices come down to two things: Utah's strong demand for housing, and the state's strong economy with low unemployment.

Even with economic factors like the ongoing war in Iran and inflation, Eskic said, the state's housing prices haven't dropped.

"Given all those headwinds, we're still doing better than we should theoretically," he said.

Eskic added that current home sellers in Utah generally aren't forced into the market, like they were during the financial crisis of 2008 when foreclosures skyrocketed across the country.

"If we think (about) what causes housing prices to have a significant decrease, you have to see stressed sellers," Eskic said, "and we don't have stressed sellers."

Homes by zip code

The Salt Lake Board of Realtors also tracks housing prices by zip code along the Wasatch Front.

The highest-priced zip code for the last few months was in Alpine, in Utah County, at just over $1.5 million for a typical single-family home.

Goshen, Copperton, Dugway and part of Salt Lake City came in at the bottom of the list for zip codes with the cheapest single-family homes along the Wasatch Front.

Check out the full list below, in order of zip code, according to data from the Salt Lake Board of Realtors for the second quarter of 2026:

84004 (Alpine) – $1,545,000 median single-family price; no condo data available

84005 (Eagle Mountain) – $530,000 median single-family price; $379,900 median condo price

84006 (Copperton) – $380,000 median single-family price; no condo data available

84010 (Bountiful) – $615,750 median single-family price; $392,000 median condo price

84013 (Cedar Valley) – $479,800 median single-family price; no condo data available

84014 (Centerville) – $695,000 median single-family price; $420,000 median condo price

84015 (Clearfield) – $479,000 median single-family price; $384,450 median condo price

84020 (Draper) – $925,000 median single-family price; $475,000 median condo price

84022 (Dugway) – $332,500 median single-family price; no condo data available

84025 (Farmington) – $780,000 median single-family price; $570,000 median condo price

84029 (Grantsville) – $612,500 median single-family price; $347,500 median condo price

84037 (Kaysville) – $710,000 median single-family price; $379,500 median condo price

84040 (Layton) – $597,000 median single-family price; $410,050 median condo price

84041 (Layton) – $507,700 median single-family price; $418,000 median condo price

84042 (Lindon) – $750,000 median single-family price; $419,500 median condo price

84043 (Lehi) – $664,990 median single-family price; $428,500 median condo price

84044 (Magna) – $455,000 median single-family price; $385,900 median condo price

84045 (Saratoga Springs) – $629,900 median single-family price; $425,000 median condo price

84047 (Midvale) – $569,970 median single-family price; $424,900 median condo price

84054 (North Salt Lake) – $661,500 median single-family price; $450,000 median condo price

84057 (Orem) – $520,000 median single-family price; $360,000 median condo price

84058 (Orem) – $595,000 median single-family price; $434,000 median condo price

84062 (Pleasant Grove) – $676,450 median single-family price; $360,000 median condo price

84065 (Riverton) – $740,000 median single-family price; $447,000 median condo price

84067 (Roy) – $439,200 median single-family price; $350,000 median condo price

84069 (Rush Valley) – no single-family data available; no condo data available

84070 (Sandy) – $560,857 median single-family price; $339,000 median condo price

84071 (Stockton) – $675,000 median single-family price; no condo data available

84074 (Tooele) – $470,000 median single-family price; $373,445 median condo price

84075 (Syracuse) – $559,400 median single-family price; $461,950 median condo price

84080 (Vernon) – no single-family data available; no condo data available

84081 (West Jordan) – $614,750 median single-family price; $447,740 median condo price

84083 (Wendover) – no single-family data available; no condo data available

84084 (West Jordan) – $530,000 median single-family price; $359,000 median condo price

84087 (Woods Cross) – $579,500 median single-family price; $475,000 median condo price

84088 (West Jordan) – $538,900 median single-family price; $405,000 median condo price

84091 (Sandy) – no single-family data available; no condo data available

84092 (Sandy) – $860,000 median single-family price; $1,675,000 median condo price

84093 (Sandy) – $810,000 median single-family price; no condo data available

84094 (Sandy) – $647,000 median single-family price; $485,000 median condo price

84095 (South Jordan) – $925,000 median single-family price; $460,000 median condo price

84096 (Herriman) – $697,108 median single-family price; $435,000 median condo price

84097 (Orem) – $577,500 median single-family price; no condo data available

84101 (Salt Lake City) – $310,000 median single-family price; $522,500 median condo price

84102 (Salt Lake City) – $787,300 median single-family price; $349,950 median condo price

84103 (Salt Lake City) – $956,450 median single-family price; $386,450 median condo price

84104 (Salt Lake City) – $427,500 median single-family price; $405,000 median condo price

84105 (Salt Lake City) – $770,500 median single-family price; $275,000 median condo price

84106 (Salt Lake City) – $688,000 median single-family price; $448,500 median condo price

84107 (Murray) – $651,625 median single-family price; $409,000 median condo price

84108 (Salt Lake City) – $990,000 median single-family price; $460,000 median condo price

84109 (Salt Lake City) – $893,000 median single-family price; $370,000 median condo price

84111 (Salt Lake City) – $620,000 median single-family price; $315,000 median condo price

84115 (South Salt Lake) – $515,000 median single-family price; $370,000 median condo price

84116 (Salt Lake City) – $475,000 median single-family price; $248,000 median condo price

84117 (Holladay) – $875,000 median single-family price; $439,900 median condo price

84118 (Taylorsville/Kearns) – $445,000 median single-family price; $425,000 median condo price

84119 (West Valley City) – $491,250 median single-family price; $355,000 median condo price

84120 (West Valley City) – $480,750 median single-family price; $389,000 median condo price

84121 (Cottonwood) – $822,750 median single-family price; $377,450 median condo price

84123 (Taylorsville/ Kearns) – $602,500 median single-family price; $340,000 median condo price

84124 (Holladay) – $900,000 median single-family price; $554,450 median condo price

84128 (West Valley City) – $507,000 median single-family price; $364,000 median condo price

84129 (Taylorsville) – $513,500 median single-family price; $448,000 median condo price

84310 (Eden) – $1,340,000 median single-family price; $867,075 median condo price

84315 (Hooper) – $669,995 median single-family price; no condo data available

84317 (Huntsville) – $1,360,000 median single-family price; $975,000 median condo price

84401 (Marriott-Slaterville) – $555,000 median single-family price; $388,200 median condo price

84403 (South Ogden) – $446,000 median single-family price; $270,000 median condo price

84404 (Farr West) – $465,000 median single-family price; $368,995 median condo price

84405 (Riverdale) – $506,450 median single-family price; $330,000 median condo price

84414 (North Ogden) – $539,000 median single-family price; $308,500 median condo price

84601 (Provo) – $499,949 median single-family price; $310,000 median condo price

84604 (Provo) – $673,500 median single-family price; $390,281 median condo price

84606 (Provo) – $525,000 median single-family price; $317,000 median condo price

84626 (Elberta) – no single-family data available; no condo data available

84633 (Goshen) – $400,000 median single-family price; no condo data available

84645 (Mona) – $565,000 median single-family price; no condo data available

84651 (Payson) – $560,000 median single-family price; $353,760 median condo price

84653 (Salem) – $719,990 median single-family price; $426,000 median condo price

84655 (Santaquin) – $535,000 median single-family price; $328,300 median condo price

84660 (Spanish Fork) – $629,900 median single-family price; $398,900 median condo price

84663 (Springville) – $507,500 median single-family price; $327,500 median condo price

84664 (Mapleton) – $800,451 median single-family price; $432,159 median condo price

The Key Takeaways for this article were generated with the assistance of large language models and reviewed by our editorial team. The article, itself, is solely human-written.

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Daniel Woodruff, KSLDaniel Woodruff
Daniel Woodruff is a reporter/anchor with deep experience covering Utah news. He is a native of Provo and a graduate of Brigham Young University. Daniel has also worked as a journalist in Indiana and Wisconsin.
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