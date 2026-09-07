Tennis-US Open day nine

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NEW YORK, Sept 7 — Highlights of the ninth day at the U.S. Open on Sunday (times GMT):
1510 PLAY BEGINS
World number five Mirra Andreeva began her fourth-round match against Austria's Anastasia Potapova.
U.S. OPEN ORDER OF PLAY ON MONDAY (prefix number denotes seeding):
ARTHUR ASHE STADIUM (1530 GMT/1130 ET)
8-Iga Swiatek (Poland) v Zheng Qinwen (China)
24-Francisco Cerundolo (Argentina) v 28-Alexander Blockx (Belgium)
14-Iva Jovic (U.S.) v 4-Coco Gauff (U.S.)
1-Alexander Zverev (Germany) v 21-Luciano Darderi (Italy)
LOUIS ARMSTRONG STADIUM (1500 GMT/1100 ET)
5-Mirra Andreeva (Russia) v 24-Anastasia Potapova (Austria)
13-Naomi Osaka (Japan) v 2-Elena Rybakina (Kazakhstan)
Karen Khachanov (Russia) v 14-Learner Tien (U.S.)
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(Compiled by Rohith Nair in Bengaluru;)