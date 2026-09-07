Tennis-US Open day nine

By Reuters | Posted - Sept. 7, 2026 at 9:22 a.m.

 
Tennis - U.S. Open - Flushing Meadows, New York, United States - September 7, 2026 Russia's Mirra Andreeva arrives for her round of 16 match against Austria's Anastasia Potapova

Tennis - U.S. Open - Flushing Meadows, New York, United States - September 7, 2026 Russia's Mirra Andreeva arrives for her round of 16 match against Austria's Anastasia Potapova (REUTERS/Eduardo Munoz)

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NEW YORK, Sept 7 — Highlights of the ninth ​day at the U.S. Open on Sunday (times GMT):

1510 PLAY BEGINS

World number five ‌Mirra Andreeva began her fourth-round match against Austria's ⁠Anastasia Potapova.

U.S. OPEN ​ORDER OF PLAY ⁠ON MONDAY (prefix number denotes seeding):

ARTHUR ASHE ‌STADIUM (1530 GMT/1130 ‌ET)

8-Iga Swiatek (Poland) v Zheng Qinwen (China)

24-Francisco Cerundolo (Argentina) ⁠v 28-Alexander Blockx (Belgium)

14-Iva ⁠Jovic (U.S.) v 4-Coco Gauff (U.S.)

1-Alexander Zverev (Germany) v 21-Luciano Darderi (Italy)

LOUIS ARMSTRONG STADIUM (1500 GMT/1100 ET)

5-Mirra Andreeva (Russia) v 24-Anastasia Potapova (Austria)

13-Naomi Osaka (Japan) v 2-Elena Rybakina (Kazakhstan)

Karen Khachanov (Russia) v 14-Learner Tien (U.S.)

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(Compiled by Rohith Nair in ​Bengaluru;)

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